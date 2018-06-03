Тимо Вернер: "Хочу стать игроком мирового уровня"

Нападающий "Лейпцига" Тимо Вернер признался, что ему придется покинуть немецкий клуб, чтобы стать игроком мирового уровня. Ранее СМИ сообщали, что 22-летний форвард может перейти в "Баварию".

– Чтобы стать игроком мирового уровня, мне, вероятно, придется играть в более классной команде. Такие футболисты выступают в полуфинале или финале Лиги чемпионов. У меня есть еще 4-5 лет, чтобы всему научиться, – приводит слова немца Mirror.

В минувшем сезоне Вернер провел 56 матчей во всех турнирах и забил 28 голов.