13:11 | Футбол — Германия

Тиагу Алькантара вернулся к тренировкам после травмы

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Полузащитник "Баварии" Тиагу Алькантара вернулся к тренировкам, сообщает Bild. Было опубликовано видео того, как он совершает пробежку по тренировочной базе.

Испанец получил разрыв наружной коллатеральной связки и суставной капсулы правого голеностопа в матче Кубка Германии с "Редингхаузеном" (2:1). 27-летний испанец в текущем сезоне провел 14 матчей и забил два мяча при одной голевой передаче.

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/germany/

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