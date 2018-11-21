Тиагу Алькантара вернулся к тренировкам после травмы

Полузащитник "Баварии" Тиагу Алькантара вернулся к тренировкам, сообщает Bild. Было опубликовано видео того, как он совершает пробежку по тренировочной базе.
Испанец получил разрыв наружной коллатеральной связки и суставной капсулы правого голеностопа в матче Кубка Германии с "Редингхаузеном" (2:1). 27-летний испанец в текущем сезоне провел 14 матчей и забил два мяча при одной голевой передаче.
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Good news: Thiago is back on the pitch as he works on his comeback from his ankle injury. [Bild]pic.twitter.com/YOz018srHv– Bayern & Germany (@iMiaSanMia) 21 ноября 2018 г.
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