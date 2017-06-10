Тиагу Алькантара: "Гвардьола изменил немецкий футбол"

Полузащитник "Баварии" Тиагу Алькантара высказал мнение, что бывший наставник баварцев Хосеп Гвардьола внес весомый вклад в победу сборной Германии на чемпионате мира-2014. Испанец возглавлял "Баварию" с 2013 до 2016 года, под его руководством мюнхенская команда трижды выиграла чемпионат страны, два Кубка, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

– Пеп сделал акцент на владении мячом и контроле хода игры, – приводит Marca слова Алькантары. – Немецкий чемпионат всегда был турниром, в котором преимущество отдавалось силе, атаке и голам. Он изменил концепцию немецкого футбола в целом. Благодаря этому немцы смогли найти гармонию, которая позволила выиграть чемпионат мира.