Таски сравнил Карреру с Клоппом

Защитник "Спартака" Сердар Таски в интервью spox.com сравнил главного тренера команды Массимо Карреру с наставником "Ливерпуля" Юргеном Клоппом. По словам Таски, Каррера очень эмоционален.

– Каррера долгое время был помощником Антонио Конте в "Ювентусе" и позже в итальянской сборной. Видимо, на бровке он так же эмоционален, как Юрген Клопп, можно сравнить этих двух тренеров?

– Да, есть похожие стороны. И эмоциональный характер, и жестикулирует Каррера много. Он всегда сопереживает, даже во время тренировок. А во время матчей еще больше, он вообще никогда не садится. Он очень громко дает указания и постоянно влияет на команду. У него типично итальянские тренировки, во время которых отрабатывается много тактических вариантов. Он также делает акцент на физической подготовке во время сезона, мы постоянно интенсивно бегаем.