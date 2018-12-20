Танго от Нойера после гола "Баварии". Видео

Вратарь "Баварии" Мануэль Нойер в матче 16-го тура чемпионата Германии против "Лейпцига" (1:0) отпраздновал гол любопытным образом.
На точный удар Франка Рибери голкипер отреагировал бодрым танцем.
Мюнхенцы одержали четвертую победу подряд, и продолжают идти на третьем месте в таблице, имея в своем активе 33 очка. "Лейпциг" остался на четвертой строчке, набрав 28 очков.
🕺 | Dance like @Manuel_Neuer! #fcbrbl @FCBayernEN pic.twitter.com/wIDQpoRA9W– FOX Sports (@FOXSportsnl) 19 декабря 2018 г.
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