Танго от Нойера после гола "Баварии". Видео

Вратарь "Баварии" Мануэль Нойер в матче 16-го тура чемпионата Германии против "Лейпцига" (1:0) отпраздновал гол любопытным образом.

На точный удар Франка Рибери голкипер отреагировал бодрым танцем.

Мюнхенцы одержали четвертую победу подряд, и продолжают идти на третьем месте в таблице, имея в своем активе 33 очка. "Лейпциг" остался на четвертой строчке, набрав 28 очков.

Все о чемпионате Германии – здесь