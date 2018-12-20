13:46 | Футбол — Германия

Танго от Нойера после гола "Баварии". Видео

Обсудить
0

Вратарь "Баварии"  Мануэль Нойер в матче 16-го тура чемпионата Германии против "Лейпцига" (1:0) отпраздновал гол любопытным образом.

На точный удар Франка Рибери голкипер отреагировал бодрым танцем.

Мюнхенцы одержали четвертую победу подряд, и продолжают идти на третьем месте в таблице, имея в своем активе 33 очка. "Лейпциг" остался на четвертой строчке, набрав 28 очков.

Бавария – РБ Лейпциг

Все о чемпионате Германии – здесь

Обсудить
0
Загрузка...
Материалы других СМИ
Загрузка...