Талисман "Шальке" показал красную карточку арбитру матча с дортмундской "Боруссией"

Курьезный случай произошел после финального свистка 26-го тура чемпионата Германии между "Шальке" и дортмундской "Боруссией". Талисман хозяев показал красную карточку главному арбитру встречи Феликсу Цвайеру.

В дополнительное время второго тайма в штрафной площади "Боруссии" мяч попал в руку защитнику гостей Марку Бартре, однако арбитр решил не назначать пенальти. Более того, он удалил со скамейки запасных главного тренера хозяев Маркуса Вайнцирля, который бурно проявлял недовольство решением судьи.