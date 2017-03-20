21:59 | ФУТБОЛ — Германия

Сын Клинсманна приступит к тренировкам в "Штутгарте"

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Вратарь Джонатан Клинсманн начал тренироваться с главной командой "Штутгарта", информирует Bild. 19-летний голкипер молодежной сборной США будет поддерживать форму в главной команде клуба, чтобы подойти в оптимальном состоянии к предстоящему в Корее чемпионату мира U-20.

Отметим, что Джонатан является сыном легендарного форварда сборной ГерманииЮргена Клинсмана. С 2011 по 2016 год Клинсман-старший возглавлял сборную США.

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Материалы REN-TV

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