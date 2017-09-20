Свен Ульрайх: "Очень рад, что отстоял на ноль"

Голкипер "Баварии" Свен Ульрайх после победы над "Шальке" в 5-м туре чемпионата Германии (3:0) отметил, что рад сухому матчу. Также он отметил игру атакующих игроков команды.

- Я очень рад, что отстоял на ноль и что мы сегодня взяли три очка, - цитирует пресс-служба клуба Ульрайха. - Играть в гостях у "Шальке" всегда непросто, но мы хорошо выполнили нашу задачу. Футболисты "Шальке" хорошо играли, правильно передвигались. Мы в свою очередь допустили несколько простых ошибок во время розыгрыша мяча. Особенно это касается второго тайма, когда соперник смог создать у наших ворот несколько моментов. Мы должны поработать над этим. Но в атаке мы действовали хорошо, удачно разыгрывали наши комбинации. Парни все сделали супер. Поэтому мы победили заслуженно.

Трансляция матча "Шальке" - "Бавария"