Свен Ульрайх: "Бавария" не использовала свои стопроцентные моменты"

Голкипер "Баварии" Свен Ульрайх после поражения от дортмундской "Боруссии" в матче 1/2 финала Кубка Германии (2:3) отметил, что его команда не использовала свои моменты. По его словам, теперь мюнхенцам необходимо как можно скорее стать чемпионами страны.

- Мы не использовали свои стопроцентные моменты и позволили Дортмунду вернуться в игру, - цитирует пресс-служба клуба Ульрайха. - Это очень обидно. Сезон сложился для нас не оптимально, поскольку мы вылетели из обоих турниров. Мы должны мобилизовать все свои силы и как можно быстрее оформить чемпионство.

"СЭ" вел текстовую трансляцию матча "Бавария" - "Боруссия"