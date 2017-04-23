Свен Ульрайх: "Бавария" должна была побеждать "Майнц"

Вратарь "Баварии" Свен Ульрайх после ничьей с "Майнцем" в матче 30-го тура чемпионата Германии (2:2) отметил, что его команда должна играть лучше. Также он отметил, что мюнхенцы разочарованы одним очком.

- В первом тайме нам было тяжело, у нас не получалось найти свою игру, - цитирует пресс-служба клуба Ульрайха. - С нашим уровнем мы должны играть лучше. Подобное не должно с нами происходить. Во втором тайме мы играли так, как должна играть "Бавария": мы доминировали и владели мячом. Мы должны были побеждать. Мы разочарованы.