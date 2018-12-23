Свен Бендер провел 200-й матч в бундеслиге

Матч 17-го тура чемпионата Германии "Байер"- "Герта" (3:1) стал 200-м в рамках бундеслиги для полузащитника Свена Бендера.

Напомним, что футболист стал игроком клуба из Леверкузена минувшим летом. Соглашение с 28-летним немцем рассчитано до 2021 года. Ранее восемь сезонов он провел в дортмундской "Боруссии".

В текущем сезоне Бендер провел 17 матчей в составе "Байера".

200 - Sven Bender absolviert heute sein 200. Spiel in der Bundesliga. Jubiläum. @bayer04fussball #B04BSC – OptaFranz (@OptaFranz) 22 декабря 2018 г.

Все о чемпионате Германии - здесь.