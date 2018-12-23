09:34 | Футбол — Германия

Свен Бендер провел 200-й матч в бундеслиге

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Матч 17-го тура чемпионата Германии "Байер"- "Герта" (3:1) стал 200-м в рамках бундеслиги для полузащитника Свена Бендера.

Напомним, что футболист стал игроком клуба из Леверкузена минувшим летом. Соглашение с 28-летним немцем рассчитано до 2021 года. Ранее восемь сезонов он провел в дортмундской "Боруссии".

В текущем сезоне Бендер провел 17 матчей в составе "Байера".

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