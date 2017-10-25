Судья назначил пенальти в ворота "Баварии" за фол Видаля, а потом отметил его

Судья Феликс Цвайер на 35-й минуте матча 1/16 финала Кубка Германии между "Лейпцигом" и "Баварией" назначил пенальти в ворота мюнхенцев за фол Артуро Видаля на Эмиле Форсберге. Сразу после этого помощник подсказал главному арбитру, что чилиец фолил за пределами штрафной – рефери отменил свое решение, но показал предупреждение полузащитнику гостевой команды.

К 60-й минуте встречи счет не открыт – 0:0. На 54-й минуте встречи за две желтых карточки с поля был удален полузащитник хозяев Наби Кейта.