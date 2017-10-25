23:06 25 октября | Футбол — Германия

Судья назначил пенальти в ворота "Баварии" за фол Видаля, а потом отменил его

3

Судья Феликс Цвайер на 35-й минуте матча 1/16 финала Кубка Германии между "Лейпцигом" и "Баварией" назначил пенальти в ворота мюнхенцев за фол Артуро Видаля на Эмиле Форсберге. Сразу после этого помощник подсказал главному арбитру, что чилиец фолил за пределами штрафной – рефери отменил свое решение, но показал предупреждение полузащитнику гостевой команды.

К 60-й минуте встречи счет не открыт – 0:0. На 54-й минуте встречи за две желтых карточки с поля был удален полузащитник хозяев Наби Кейта.

3
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

BayDin

Кого или что отметил? То ли Видаля, то ли фол.

23:54 25 октября

rashlim

Очередной шикарный косяк "СЭ".

23:42 25 октября

Flamenco

Судья назначил пенальти в ворота "Баварии" за фол Видаля, а потом отметил его ---------- отметил? прямо на футбольном поле открыл Шампанское наверно!!! и потом отменил )))

23:35 25 октября