Судья назначил пенальти в ворота "Баварии" за фол Видаля, а потом отменил его

Судья Феликс Цвайер на 35-й минуте матча 1/16 финала Кубка Германии между "Лейпцигом" и "Баварией" назначил пенальти в ворота мюнхенцев за фол Артуро Видаля на Эмиле Форсберге. Сразу после этого помощник подсказал главному арбитру, что чилиец фолил за пределами штрафной – рефери отменил свое решение, но показал предупреждение полузащитнику гостевой команды.
К 60-й минуте встречи счет не открыт – 0:0. На 54-й минуте встречи за две желтых карточки с поля был удален полузащитник хозяев Наби Кейта.
First this careless tackle from Arturo Vidal was a penalty ... but then it wasn't! pic.twitter.com/5mS2N6fYRo– Goal (@goal) 25 октября 2017 г.
BayDin
Кого или что отметил? То ли Видаля, то ли фол.
23:54 25 октября
rashlim
Очередной шикарный косяк "СЭ".
23:42 25 октября
Flamenco
Судья назначил пенальти в ворота "Баварии" за фол Видаля, а потом отметил его ---------- отметил? прямо на футбольном поле открыл Шампанское наверно!!! и потом отменил )))
23:35 25 октября