Судья извинился за назначенный пенальти в матче между "Лейпцигом" и "Шальке"

Главный арбитр встречи 13-го тура чемпионата Германии "Лейпциг" - "Шальке" (2:1) Бастиан Данкерт принес извинения за ошибочно назначенный пенальти в самом начале встречи. Уже на первой минуте встречи Тимо Вернер заработал одиннадцатиметровый, а вратарь гельзенкирхенцев Ральф Ферманн получил желтую карточку. Тем не менее, после финального свистка форвард заявил, что говорил арбитру, что фолил не голкипер, а Налдо.

- Я должен противоречить словам Вернера, так как не было никакого разговора между нами, - цитирует Goal данкерта. - С учетом телевизионных повторов, признаю, что я ошибся. Мне очень жаль.