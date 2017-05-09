Спортивный директор "Боруссии" Цорк провел переговоры с "Арсеналом"

Спортивный директор дортмундской "Боруссии" Михаэль Цорк может перебраться в один из клубов чемпионата Англии, сообщает The Telegraph. Отмечается, что главным претендентом на специалиста является "Арсенал" и клуб уже провел переговоры с Цорком.

Перед новым спортивным директором будет поставлена задача поиска игроков на летнее трансферное окно. Напомним, что при Цорке "Боруссия" трижды побеждала в чемпионате Германии и выходила в финал Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что у Цорка появились разногласия с руководством немецкого клуба и он скорее всего покинет команду.