Спортдир "Лейпцига": "Цель клуба – воспитывать таланты, как Кейта и Вернер"

Спортивный директор "Лейпцига" Ральф Рангник подчеркнул, что в ближайшие годы клуб не намерен тратить большие деньги на трансферы звезд футбола. По словам руководителя, "быки" намерены воспитывать собственных талантливых игроков.

– Не могу представить, чтобы Лейпциг в ближайшие пять лет организовал многомиллионные трансферы, – приводит Goal.com слова Рангника. – Мы нацелены на работу селекционного штаба, которая будет проходить на определенном уровне. Мы хотим открывать футболистов, как Наби Кейта и Вернер. Это наш путь. Я не вижу альтернатив.