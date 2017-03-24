Соуза может сменить Тухеля в "Боруссии"

Главный тренер "Фиорентины" Паулу Соуза может возглавить дортмундскую "Боруссию" в том случае, если из клуба уйдет Томас Тухель, утверждает Bild. По информации источника, на этой неделе представители дортмундского клуба уже встречались с португальским футболистом. Ранее спортивный директор черно-желтых Ханс-Йоахим Ватцке заявил, что в клубе понимают, что Тухель может продолжить карьеру в другом месте.

Отметим, что Соуза выступал за "Боруссию" в качестве игрока. В Дортмунде он играл с 1996 по 1997 год.