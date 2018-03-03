Соперник "Зенита" по 1/8 финала Лиги Европы "Лейпциг" сыграл вничью с дортмундской "Боруссией"

Матч 25-го тура чемпионата Германии "Лейпциг" - дортмундская "Боруссия" - 1:1. В составе хозяев отличился нападающий Жан-Кевин Огюстен. У "шмелей" гол забил полузащитник Марко Ройс.

"Быки" занимают шестое место турнирной таблицы бундеслиги, набрав 39 очков. "Боруссия", в активе которой 42 очка, поднялась на третью строчку.

Напомним, "Лейпциг" является соперником "Зенита" по 1/8 финала Лиги Европы.

Чемпионат Германии

Бундеслига

25-й тур

"Лейпциг" - "Боруссия" Дортмунд - 1:1 (1:1)

Голы: Огюстен, 29 (1:0). Ройс, 38 (1:1).

"Лейпциг": Гулачи, Орбан, Клостерманн, Упамекано, Кампль (Ильзанкер, 66), Забитцер, Форсберг (Брума, 61), Кейта, Лаймер, Вернер, Огюстен (Поульсен, 75).

"Боруссия" Дортмунд: Бюрки, Пищек, Емер Топрак, Шмельцер, Аканджи, Ройс (Пулишич, 88), Гетце (Филипп, 78), Дахуд, Вайгль, Шюррле, Батшуайи.

Предупреждения: Вайгль, 33. Дахуд, 45+1. Батшуайи, 61. Пищек, 83.

Судья: Брих.

3 марта. Лейпциг. Стадион Red Bull Arena (Zentralstadion).

Турнирная таблица чемпионата Германии