Соперник "Зенита" по 1/8 финала Лиги Европы "Лейпциг" сыграл вничью с дортмундской "Боруссией"

Матч 25-го тура чемпионата Германии "Лейпциг" - дортмундская "Боруссия" - 1:1. В составе хозяев отличился нападающий Жан-Кевин Огюстен. У "шмелей" гол забил полузащитник Марко Ройс.
"Быки" занимают шестое место турнирной таблицы бундеслиги, набрав 39 очков. "Боруссия", в активе которой 42 очка, поднялась на третью строчку.
Напомним, "Лейпциг" является соперником "Зенита" по 1/8 финала Лиги Европы.
Чемпионат Германии
Бундеслига
25-й тур
"Лейпциг" - "Боруссия" Дортмунд - 1:1 (1:1)
Голы: Огюстен, 29 (1:0). Ройс, 38 (1:1).
"Лейпциг": Гулачи, Орбан, Клостерманн, Упамекано, Кампль (Ильзанкер, 66), Забитцер, Форсберг (Брума, 61), Кейта, Лаймер, Вернер, Огюстен (Поульсен, 75).
"Боруссия" Дортмунд: Бюрки, Пищек, Емер Топрак, Шмельцер, Аканджи, Ройс (Пулишич, 88), Гетце (Филипп, 78), Дахуд, Вайгль, Шюррле, Батшуайи.
Предупреждения: Вайгль, 33. Дахуд, 45+1. Батшуайи, 61. Пищек, 83.
Судья: Брих.
3 марта. Лейпциг. Стадион Red Bull Arena (Zentralstadion).
баламошка
Россия чистоплотная знает за кого болеть. Лейпциг, вперёд!)
23:14 3 марта
Нефилим
Миллуол - вас раздавят в лепешку. Я это не со злорадством пишу, а просто факт констатирую. Лейпциг вам не по зубам.
23:05 3 марта
shpasic
Амкар бы тоже с Боруссией вничью сыграл, да даже с Баварией.
22:52 3 марта
Millwall82
Думаю Зениту в матче с Ляйпцигом будет проще, играющая команда, а не это карбонадовое днище, которое по 20 минут валяется на газоне от любого контакта.
22:48 3 марта