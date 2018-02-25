21:59 25 февраля | Футбол — Германия

Соперник "Зенита" по 1/8 финала Лиги Европы "Лейпциг" проиграл аутсайдеру бундеслиги "Кельну"

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В матче 24-го тура чемпионата Германии "Лейпциг" у себя дома уступил "Кельну" со счетом 1:2. В составе хозяев гол забил нападающий Жан-Кевин Огюстен. У "козлов" отличились полузащитники Венсан Козьелло и Леонардо Биттенкурт.

"Лейпциг" занимает шестое место бундеслиги, набрав 38 очков. "Кельн", в активе которого 17 очков, замыкает турнирную таблицу.

Напомним, что "Лейпциг" является соперником "Зенита" по 1/8 финала Лиги Европы.

Чемпионат Германии

Бундеслига

24-й тур 

"Лейпциг" - "Кельн" - 1:2 (1:0)

Голы: Огюстен, 5 (1:0). Козьелло, 70 (1:1). Биттенкурт, 77 (1:2). 

"Лейпциг": Гулачи, Орбан, Клостерманн, Бернарду, Упамекано, Кампль, Забитцер, Форсберг (Демме, 71), Брума, Огюстен (Вернер, 69), Лукман (Поульсен, 59).

"Кельн": Т.Хорн, Серенсен, Хайнц, Хектор, Мере, Я.Хорн (Биттенкурт, 61), Риссе, Хегер, Козьелло (Леманн, 88), Теродде, Осако (Озджан, 82).

Предупреждения: Хегер, 13. Кампль, 87. 

Судья: Оосмерс.

25 февраля. Лейпциг. Стадион Red Bull Arena (Zentralstadion).

РБ Лейпциг - Кельн

Турнирная таблица чемпионата Германии

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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Gogy

Козьелло за козлов? Не оригинально... Вот если бы за свиней!

23:13 25 февраля

tryam

маскируются

22:46 25 февраля

shpasic

Кёльн избавился от Рауша и стал выигрывать.

22:08 25 февраля

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