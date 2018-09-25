Соперник "Локомотива" "Шальке" потерпел пятое поражение подряд в бундеслиге

"Фрайбург" на своем поле обыграл "Шальке" в матче 5-го тура чемпионата Германии - 1:0. Единственный мяч в этой встрече на счету Флориана Нидерлехнера.

Для "Шальке" это поражение стало пятым подряд в бундеслиге. Команда является единственной, не набравшей очков в этом чемпионате.

"Локомотив" примет "Шальке" в рамках группового турнира Лиги чемпионов в среду, 3 октября.

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

5-й тур

"Фрайбург" - "Шальке-04" - 1:0 (0:0)

Гол: Нидерлехнер, 52.

"Фрайбург": Шволов, Гульде, Хайнц, Гюнтер, Кюблер (Штенцель, 19), Кох, Терраццино (Гондорф, 75), Хефлер, Шоллои, Петерсен, Нидерлехнер (Линхарт, 68).

"Шальке-04": Ферманн, Настасич, Сане, Мендиль, Коноплянка (Шепф, 69), Калиджури, Бенталеб, Сердар, Харит, Эмболо (Бургшталлер, 81), Тойхерт (Ут, 53).

Предупреждения: Кох, 33. Калиджури, 51. Настасич, 55. Мендиль, 68. Ут, 77. Шоллои, 77.

Судья: Вилленборг (Германия).

25 сентября. Фрайбург. Стадион "Schwarzwald-Stadion".