Соперник "Локомотива" по Лиге чемпионов "Шальке" проиграл "Герте"

"Шальке" проиграл "Герте" со счетом 0:2 в домашнем матче чемпионата Германии. Дубль оформил полузащитник Ондрей Дуда. В добавленное время матча с поля был удален полузащитник хозяев Евгений Коноплянка. "Шальке" является соперником "Локомотива" по групповому этапу Лиги чемпионов.

Клуб из Гельзенкирхена потерпел два поражения в двух стартовых играх.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

2-й тур

"Шальке-04" - "Герта" - 0:2 (0:1)

Голы: Дуда, 15 (0:1). Дуда, 90+6 (0:2).

Нереализованный пенальти: Калиджури, 13 (мимо)

"Шальке": Ферманн, Налду, Сане, Рахман Баба (Харит, 73), Коноплянка, Руди (Сердар, 51), Калиджури, Бенталеб, Маккенни, Ут, Эмболо (Бургшталлер, 57).

"Герта": Ярстейн, Рекик (Дилросюн, 6), Штарк, Миттельштедт, Торунарига, Лазаро, Дуда, Груич, Майер, Ибишевич (Лустенбергер, 67), Калу (Ястржембски, 90).

Предупреждения: Ярстейн, 51. Ут, 81.

Удаление: Коноплянка, 90+5.

Судья: Штегеманн (Германия).

02 сентября. Гельзенкирхен. Стадион "Фельтинс-Арена".