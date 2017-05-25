Сократис Папастатопулос: "Мне уже 28, я хочу выиграть большой трофей"

Защитник дортмундской "Боруссии" Сократис Папастатопулос отметил, что после завершения сезона обдумает свое будущее. 28-летний футболист подчеркнул, что готов в ближайшие 5-6 лет завершить карьеру.

– Хочу играть до 33-34 лет, – цитирует WAZ.de Папастатопулоса. – Не думал над тем, в каком именно клубе уходить из футбола. После окончания сезона можно будет подумать на эту тему. Я уже не молод, у меня не так много времени, поэтому я очень хочу выиграть по-настоящему большой трофей. Посмотрим, что случится летом.