СМИ: жена бывшего игрока сборной Германии сдавала фитнес-тесты вместо мужа

Жена экс-нападающего "Байера" и бывшего форварда сборной Германии​ Штефана Кисслинга сдавала фитнес-тесты в период летней подготовки футболистов, сообщает Sport Bild. 34-летний немец признался, что никогда не выполнял все упражения самостоятельно.

– Я никогда не выполнял 100 процентов упражнений в период летней подготовки, – приводит слова Кисслинга Sport Bild. – Тренеры по физподготовке дают футболистам "умные часы", которые измеряют ваш сердечный ритм и сохраняют результаты всех упражнения. Поскольку моя жена очень спортивна, ей не составило труда выполнить несколько упражений с этим браслетом в соответствии с моими характеристиками. Она сделала это так хорошо, что никто не заметил.

За клубную карьеру Кисслинг провел 542 матча, забил 192 гола и отдал 83 голевых передачи.