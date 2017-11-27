СМИ: Йоахим Лев может возглавить "Баварию" в 2019 году

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев может возглавить "Баварию" в 2019 году, утверждает Bild. Клуб хочет пригласить 57-летнего специалиста после его ухода из национальной команды.

Ожидается, что немец покинет сборную после чемпионата мира 2018 года и возьмет паузу на год. Руководство "Баварии" хочет уговорить нынешнего наставника команды Юппа Хайнкеса остаться до лета 2019 года, а затем пригласить Лева.

Напомним, Лев возглавляет сборную Германии с 2006 года. Вместе с командой он выиграл чемпионат мира-2014, Кубок конфедераций-2017, а также один раз становился серебряным призером чемпионата Европы и дважды – бронзовым призером.