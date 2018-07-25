СМИ: Витсель выбирает между "Боруссией" и "ПСЖ"

Полузащитник "Тяньцзинь Цюаньцзянь" Аксель Витсель летом намерен покинуть китайский клуб, утверждает Bild. Этим летом игрок привлек внимание европейских клубов благодаря выступлению на чемпионате мира, где вместе со сборной Бельгии занял третье место.

По информации источника, 29-летний хавбек рассматривает два варианта продолжения карьеру – дортмундскую "Боруссию" и "ПСЖ". Издание отмечает, что приоритетным для бывшего игрока "Зенита" является переход в клуб бундеслиги. Вариант с командой из Парижа является резервным, поскольку французский клуб по-прежнему пытается купить у "Челси" Н`Голо Канте.

Напомним, Витсель выступает за "Тяньцзинь Цюаньцзянь" с 2017 года. Его контракт с китайским клубом рассчитан до конца декабря 2019 года. По данным transfermarkt.de, трансферная стоимость хавбека составляет 18 миллионов евро.