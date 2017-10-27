СМИ: Видаль в клубе ударил человека по голове бутылкой водки

Полузащитник "Баварии" Артуро Видаль стал участником драки, произошедшей в одном из клубов Мюнхена, где хавбек отдыхал с друзьями, утверждает Sport1.de.

Ночью в полицию обратился потерпевший. Он заявил о том, что 30-летний чилиец ударил его по голове бутылкой водки. Информацию подтвердили в ведомстве, по данному инциденту начато расследование. В мюнхенском клубе пока не прокомментировали эту ситуацию.

Ранее в СМИ неоднократно сообщалось о том, что футболист имеет проблемы с алкоголем. В частности, он выпивал во время учебно-тренировочных сборов "Баварии", попадал в аварию, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

"Я запретил Видалю открыть в самолете банку пива. В итоге он вылакал бутылку виски"