СМИ: в "Баварии" недовольны главным тренером Нико Ковачем

В "Баварии" растет недовольство по поводу работы главного тренера команды Нико Ковача, информирует Sportbild.

Так, полузащитник Хамес Родригес был очень зол после матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Аяксом" (1:1). После игры колумбиец бросил в адрес главного тренера фразу "Мы здесь не во Франкфурте!". Футболисту не понравилось то, что он остался в запасе.

Футболисты также обеспокоены тем, как между ними будет распределено игровое время. Многие игроки топ-уровня остаются на скамейке запасных после того, как хорошо сыграли в прошлом матче: Хамес остался в запасе после игры с "Шальке-04", Никлас Зюле - после игры с "Байером".



Помощник тренера Петер Херманн не в восторге от того, что Ковач общается на хорватском языке со своими соотчественниками - братом Робертом, тренером вратарей Тони Тапаловичем и спортивным директором клуба Хасаном Салихамиджичем - в присутствии других людей, которые говорят по-немецки и не понимают хорватский.





