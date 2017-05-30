СМИ: Тухеля в "Боруссии" сменит Фавр

Главный тренер "Ниццы" Люсьен Фавр возглавит дортмундскую "Боруссию". Как сообщает Kicker, клуб уже согласовал контракт со специалистом. Соглашение 59-летнего швейцарца с французским клубом рассчитано до 2019 года, поэтому немцам придется заплатить отступные. Сделка оценивается в пять миллионов евро.

Сегодня дортмундская "Боруссия" официально объявила об уходе с поста главного тренера Томаса Тухеля. 43-летний немецкий специалист работал с командой в течение двух сезонов. Под его руководством "шмели" провели 107 матчей, из которых 69 выиграли и 20 завершили вничью.