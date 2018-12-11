СМИ: Текущий сезон станет для Рибери последним в "Баварии"

Спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич заявил, что текущий сезон, скорее всего, станет последним в клубе для полузащитника Франка Рибери. Француз выступает за мюнхенцев с 2007 года.

- Об этом говорил президент Ули Хенесс на прошлой неделе во время встречи с фанатами, - приводит Sport1 слова Салихамиджича. - Думаю, так и будет. Это год перемен. Но я рад, что Франк до сих пор играет так хорошо. Он является одним из наших лидеров.

В текущем сезоне Рибери провел 19 матчей, в которых забил два гола. Ранее полузащитник Арьен Роббен объявил об уходе из клуба в конце сезона.

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