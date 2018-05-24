12:56 | Футбол — Германия

СМИ: Спортивный директор "РБ Лейпциг" Рангник станет главным тренером команды


Новым главным тренером "РБ Лейпциг" станет Ральф Рангник, сообщает sport.sky.de.

На данный момент специалист занимает должность спортивного директора клуба. По имеющейся информации, он вернется к тренерской работе и возглавит первую команду. В клубе пока не комментируют эту информацию.

Ранее пост главного тренера "РБ Лейпциг" покинул Ральф Хазенхюттль. 59-летний спортивный директор был и.о. наставника команды в сезоне-2015/16.

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/L/foreign/german/bundes1/2017-2018/

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