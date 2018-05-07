СМИ: Рибери подписал новый контракт с "Баварией"

Полузащитник "Баварии" Франк Рибери продлил контракт со клубом, утверждает Sky Germany. Срок нового соглашения рассчитан до конца сезона-2018/19.

Отметим, что сегодня 35-летний француз Инстаграме опубликовал такое сообщение: "Я рад сообщить, что подписал контракт с "Баварией" до 2019 года". Однако спустя несколько минут он удалил его.

Рибери выступает за мюнхенский клуб с 2007 года. С командой он восемь раз выиграл чемпионат Германии, пять раз Кубок и Суперкубок страны, стал победителем Лиги чемпионов, выиграл Суперкубок УЕФА и Кубок немецкой лиги.