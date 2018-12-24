СМИ: Рибери может перейти в "Галатасарай"

Полузащитник "Баварии" Франк Рибери может перейти в "Галатасарай", информирует Sportbild. По данным издания, представители турецкого клуба планируют встретиться с футболистом на следующей неделе.

Француз уже выступал за "Галатасарай" в 2005 году. Однако сообщается, что сам футболист хочет завершить сезон в "Баварии". Контракт Рибери с клубом действует до лета 2019 года. Полузащитник выступает за мюнхенцев с 2007 года.

Ранее спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич заявил, что текущий сезон, скорее всего, станет для француза последним в клубе.

В текущем сезоне Рибери провел 19 матчей, в которых забил два гола. Ранее полузащитник Арьен Роббен объявил об уходе из клуба в конце сезона.

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