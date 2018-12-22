СМИ: Петер Бос возглавит "Байер"

Новым главным тренером "Байера" станет Петер Бос, сообщает немецкое издание Bild. Назначение должно состояться во время зимнего перерыва в чемпионате Германии.

На данный момент команду все еще возглавляет Хайко Херрлих, однако, как указывает источник, он вскоре будет отправлен в отставку. "Байер" занимает десятое место в чемпионате Германии - 21 очко в 16 играх.

55-летний Петер Бос ранее возглавлял "Витесс", "Маккаби" (Тель-Авив), "Аякс" и "Боруссию" (Дортмунд). Напомним, команда из Леверкузена - соперник "Краснодара" в 1/16 финала Лиги Европы.

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