СМИ: Ковача могут отправить в отставку в случае поражения "Баварии" от "Бенфики"

Президент "Баварии" Ули Хенесс гарантировал тренеру мюнхенцев Нико Ковачу, что он будет тренировать команду в матче группового турнира Лиги чемпионов с "Бенфикой".

Эта гарантия действительна только на одну игру - ряд немецких СМИ считает, что в случае поражения от португальского клуба руководство "рекордмайстера" может отправить хорватского специалиста в отставку.

Sportbild сообщает, что уже в следующую субботу в матче 13-го тура бундеслиги с "Вердером" тренером может быть уже не Нико Ковач, если мюнхенцы не сумеют обыграть "Бенфику". Хорват был в гневе после матча чемпионата Германии с "Фортуной" (3:3).

"Бавария" располагается на пятой строчке чемпионата Германии, набрав 21 очко, отставая от лидирующей дортмундской "Боруссии" на 9 очков.

Все о чемпионате Германии - здесь