СМИ: Хаби Алонсо летом может завершить карьеру

Полузащитник сборной Испании и "Баварии" Хаби Алонсо может завершить карьеру этим летом, сообщает Bild. Его контракт с немецким клубом истекает 30 июня, и стороны по-прежнему не договорились о его продлении. Руководство "Баварии" пока не приняло окончательного решения по будущему Алонсо в команде.

35-летний испанец начал профессиональную карьеру в 1999 году в составе "Реал Сосьедад", после чего играл за такие команды, как "Ливерпуль", "Реал" и "Бавария". За свою карьеру он дважды выигрывал Лигу чемпионов, со сборной Испании побеждал на чемпионате мира и Европы. С "Реалом" и "Баварией" он становился чемпионом Испании и Германии, а в составе "Ливерпуля" побеждал в Кубке Англии.