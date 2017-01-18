12:35 | ФУТБОЛ — Германия

СМИ: Хаби Алонсо летом может завершить карьеру

0
0
0
1

Полузащитник сборной Испании и "Баварии" Хаби Алонсо может завершить карьеру этим летом, сообщает Bild. Его контракт с немецким клубом истекает 30 июня, и стороны по-прежнему не договорились о его продлении. Руководство "Баварии" пока не приняло окончательного решения по будущему Алонсо в команде.

35-летний испанец начал профессиональную карьеру в 1999 году в составе "Реал Сосьедад", после чего играл за такие команды, как "Ливерпуль", "Реал" и "Бавария". За свою карьеру он дважды выигрывал Лигу чемпионов, со сборной Испании побеждал на чемпионате мира и Европы. С "Реалом" и "Баварией" он становился чемпионом Испании и Германии, а в составе "Ливерпуля" побеждал в Кубке Англии.

0
0
0
1
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

RoyalHunter

а чё в Китай не зовут?

12:47

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ