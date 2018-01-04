СМИ: Горецка согласился перейти в "Баварию"

Полузащитник "Шальке" Леон Горетцка дал согласие на переход в "Баварию", сообщает Kicker. По информации источника, 22-летний хавбек перейдет в клуб из Мюнхена летом 2018 года, когда закончится срок его контракта с гельзенкирхенцами.

Ранее спортивный директор "Шальке" Кристиан Хайдель заявлял, что ему ничего неизвестно о переходе Горецки в "Баварию". По словам представителя руководства "горняков", агент игрока во время встречи 31 декабря 2017 года не говорил ему о намерении его клиента сменить клуб.

Несмотря на это, издание утверждает, что устная договоренность между Горецкой и "Баварией" остается в силе - прохождение медосмотра и официальное объявление о заключении контракта являются формальностью.

Напомним, Горецка выступает за "Шальке" с 2013 года. В этом сезоне он принял участие в 12 матчах на клубном уровне, забив в них 4 мяча.