СМИ: Фавр возглавит дортмундскую "Боруссию"

Дортмундская "Боруссия" пришла к соглашению с главным тренером "Ниццы" Люсьеном Фавром, сообщает Kicker. По данным издания, контракт 60-летнего специалиста будет расчитан до 2020 года.

Несмотря на то, что австриец связан с "Ниццей" до конца 2019 года, немцы намерены выкупить договор Фавра за 3 миллиона евро.

Ранее главный тренер "Боруссии" Петер Штегер объявил о том, что уйдет из клуба по окончанию сезона.

Отметим, что Фавр уже возглавлял "Боруссию", только из Менхенгладбаха, с 2011 по 2015 годы .