СМИ: Фанаты немецкого клуба прошлись по городу в капюшонах а-ля Ку-клукс-клан

Болельщики "Энерги Коттбус" прошлись толпой по городу в капюшонах, которые похожие на капюшоны ультраправой американской организации Ку-Клукс-клан, сообщает Reuters.

Шествие фанатов было устроено в честь выхода клуба в третий дивизион Германии. Свой проход болельщики сопровождали пиротехникой и кричалками, также они продемонстрировали баннер, на котором было написано "Восхождение дьявола". Отметим, что ультрас "Энерги" считаются одними из наиболее праворадикальных среди фанатов Германии.

Как сообщает издание, полиция уже начала проверку данного инцидента. В свою очередь клуб заявил, что болельщики, чье участие в шествии будет установлено, больше никогда не смогут посещать матчи команды.