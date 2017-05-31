СМИ: "Боруссию" возглавит тренер "Ниццы" Фавр

Дортмундская "Боруссия" договорилась о подписании контракта с главным тренером "Ниццы" Люсьеном Фавром, сообщает Kicker. Теперь немецкий клуб должен согласовать переход с французами, которые не хотят отпускать наставника.

У швейцарца контракт с "Ниццей" до 2019 года. "Боруссии" придется выплатить компенсацию французскому клубу, которая может составить около 5 миллионов евро.

Напомним, ранее команду покинул Томас Тухель. Дортмундцы вышли в групповой турнир Лиги чемпионов. "Ницца" стартует в этом турнире с 3-го отборочного раунда. Французы будут "несеяными" при жеребьевке и могут стать соперником московского ЦСКА.