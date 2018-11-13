СМИ: "Бавария" примет решение как наказать Рибери после встречи с журналистом

Президент "Баварии" Ули Хенесс, спортивный директор Хасан Салихамиджич и полузащитник мюнхенцев Франк Рибери встретятся с журналистом Патриком Гюйу, с которым у француза возник инцидент, информирует Bild.

Напомним, что Рибери не совладал с эмоциями после поражения от дортмундской "Боруссии" в матче 11-го тура чемпионата Германии (2:3). Француз дал пощечинку консультанту beIN Sports Патрику Гюйу. Футболист остался недоволен критикой в свой адрес.

После встречи руководства с журналистом клуб примет решение о том, как наказать футболиста.

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