СМИ: "Бавария" готова заплатить 100 миллионов евро за Дибалу

"Бавария" летом намерена подписать контракт с нападающим "Ювентуса" Пауло Дибалой, утверждает Bild. По информации источника, немецкий клуб готов заплатить за 24-летнего аргентинца 100 миллионов евро.

Ранее появлялась информация о том, что боссы мюнхенцев рассматривают форварда в качестве потенциальной замены Роберту Левандовски, который может покинуть команду после завершения сезона-2017/18.

Напомним, Дибала перешел в "Ювентус" из "Палермо" в 2015 году за 40 миллионов евро. Его контракт с туринцами рассчитан до лета 2022 года. По данным СМИ, интерес к нападающему также проявляют "ПСЖ", "Барселона", "Реал" и "Атлетико".