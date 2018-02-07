СМИ: "Бавария" готова летом отпустить Левандовски в "Реал"

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски в летнее трансферное окно хочет перейти в "Реал", сообщает Marca. По информации источника, руководство немецкого клуба не собирается удерживать польского форварда в своем составе.

Также отмечается, что агент 29-летнего игрока находится в постоянном контакте с руководством мадридцев. В октябре 2017 года "Бавария" и "Реал" уже обсуждали возможность этого трансфера из-за того, что Левандовски критиковал трансферную политику мюнхенцев.

Напомним, Левандовски выступает за "Баварию" с 2014 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2021 года. При этом, в соглашении не прописана фиксированная сумма отступных, за которую немецкий клуб обязан отпустить нападающего.

В этом сезоне Левандовски принял участие в 30 матчах за "Баварию", забив 25 мячей и сделав 1 голевую передачу.