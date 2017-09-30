СМИ: "Бавария" договорилась с Тухелем

"Бавария" достигла договоренности с Томасом Тухелем, сообщает Bild. Бывший главный тренер дортмундской "Боруссии" в ближайшее время подпишет контракт. Тухель в пятницу отправился в Мюнхен, чтобы провести последний раунд переговоров. До его назначения в матче 7-го тура против "Герты" командой будет руководить Вилли Саньоль.

Ранее сообщалось, что на этот пост претендует также наставник "Хоффенхайма" Юлиан Нагельсманн, который мог возглавить "Баварию" летом 2018 года. Мюнхенцы на этой неделе уволили Карло Анчелотти после поражения в Лиге чемпионов от "ПСЖ" (0:3).