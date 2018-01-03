СМИ: Алькантара хочет вернуться в "Барселону"

Полузащитник "Баварии" Тиагу Алькантара в 2018 году может вернуться в "Барселону", сообщает El Mundo Deportivo. По информации источника, 26-летний испанский хавбек недоволен своим положением в стане мюнхенцев при Юппе Хайнкесе.

Отметим, что контракт 72-летнего тренера с немецким клубом рассчитан до конца сезона-2017/18. Вместе с тем, боссы "Баварии" выступают за то, чтобы Хайнкес продолжил работать с командой. Если такое решение будет принято, Алькантара постарается покинуть команду летом.

В этом сезоне полузащитник принял участие в 15 матчах во всех турнирах, забив 3 мяча. В последний раз он провел игру без замены 4 ноября 2017 года, когда мюнхенцы на выезде обыграли дортмундскую "Боруссию" (3:1). После той игры он не разу не выходил на поле в матчах бундеслиги, но сыграл 44 минут во встрече Лиги чемпионов с "Андерлехтом" (2:1), которая состоялась 22 ноября.