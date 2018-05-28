СМИ: 45 человек пострадали во время беспорядков после матча в Германии

На стадионе в Мангейме постарали 45 человек во время ответного матча за выход в третий дивизион чемпионата Германии 27 мая между "Вальдхофом" и "Юрдингеном 05" из-за беспорядков, устроенных болельщиками. Об этом сообщает Sddeutsche Zeitung.

Встреча была остановлена на 89-й минуте при счете 2:1 в пользу "Юрдингена 05" из-за использования фанатами пиротехники. Беспорядки продолжались и после матча. Отмечается, что пострадали шесть сотрудников правоохранительных органов. Полиция потребовала руководство клуба, принимающего игру, объяснить, каким образом на поле могли попасть пиротехнические вещества.

Немецкий футбольный союз примет решение по результату матча позднее. В первой встрече победил "Юрдинген 05" (1:0).