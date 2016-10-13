Скрипник может остаться в "Вердере"

Бывший главный тренер "Вердера" Виктор Скрипник не исключил, что может продолжить работу в бременском клубе. По словам 46-летнего специалиста, все ждут его возвращения, но на данный момент он находится в отпуске.

- Уход из "Вердера" - это мое с руководством обоюдное решение, ведь на первом месте всегда стоит клуб, а потом уже тренер, - приводит Zn.ua слова Скрипника. - "Вердеру" нужна была встряска, чтобы команда начала добывать положительные результаты. У меня еще есть действующий контракт с "Вердером" на 2 года. Я могу туда вернуться на любую должность, но пока нахожусь в отпуске.

Со всеми в клубе у меня остались хорошие отношения. Все ждут меня обратно, чтобы я и дальше работал в Бремене. Результаты были плохими - всегда выигрывает команда, а проигрывает тренер. Но у меня нет никакой обиды, это нормально. Это спорт и футбол.

Напомним, последние 20 лет Скрипник был связан с "Вердером" - с 1996 по 2004 год он защищал его цвета как игрок, затем 9 лет работал с молодежкой, с 2013 по 2014 год возглавлял дублеров, а в октябре 2014 года возглавил первую команду.