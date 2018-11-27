Синдзи Кагава: "Хочу сменить обстановку и принять новый вызов"

Японский полузащитник дортмундской "Боруссии" Синдзи Кагава заявил о недовольстве своим текущим положением в команде. В нынешнем сезоне он провел лишь четыре матча в составе клуба, не отметившись в них результативными действиями.

"Я хочу поменять текущую ситуацию настолько быстро, насколько это возможно. И единственная возможность для этого - смена команды. Хочу сменить обстановку и принять для себя новый вызов. Я уже играл за "Боруссию" и "Манчестер Юнайтед", так что мне неважно, в какую страну ехать.

Я ничего не боюсь. Вообще, мне всегда виделась привлекательной идея поиграть в Испании. Я не смогу завершить карьеру, не выступив там. Это был бы самый главный вызов в моей карьере", - сказал Кагава в интервью "Никкан Спортс".

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