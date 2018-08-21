Швайнштайгер проведет тренировку на базе "Баварии"

Бывший полузащитник сборной Германии Бастиан Швайнштайгер, выступающий за "Чикаго Файр", вернется на тренировочную базу "Баварии" на Зэбенер штрассе, информирует пресс-служба клуба.

Футболист вернется на родную базу в рамках подготовки к прощальному матчу, который пройдет в ближайшее воскресенье на стадионе "Альянц-Арена". Игра пройдет между его нынешней командой и "Баварией". Немец проведет на поле по тайму за каждую из команд.

Швайштайгер находился в системе "Баварии" с 13-ти лет. За взрослую команд полузащитник выступал в 2002-2015 годах, а затем провел два года в "Манчестер Юнайтед" (2015-2017). В марте 2017 года немец перешел в состав "Чикаго".