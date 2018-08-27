Швайнштайгер получил Баварский орден за заслуги

Премьер-министр Баварии Маркус Зедер вручил бывшему футболисту сборной Германии Бастиану Швайнштайгеру Баварский орден за заслуги, сообщает официальный Твиттер "Баварии". Хавбек прибыл в Мюнхен, где завтра проведет свой прощальный матч.

Швайнштайгер - воспитанник "Баварии", провел в ее составе 15 сезонов - с 2000 по 2015 год. После этого он выступал в "Манчестер Юнайтед", а с 2017 года защищал цвета "Чикаго Файр". В его прощальном матче мюнхенцы сыграют как раз с клубом MLS.