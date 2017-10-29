"Штутгарт" разгромил "Фрайбург"

"Штутгарт" обыграл "Фрайбург" на своем поле в 10-м туре чемпионата Германии - 3:0. По голу в этой встрече забили Даниэль Гинчек, Бенжамин Павар и Симон Теодоре.

Чемпионат Германии

Бундеслига

10-й тур

"Штутгарт" - "Фрайбург" - 3:0 (2:0)

Голы: Гинчек, 38 (1:0). Павар, 45+4 (2:0). Теродде, 82 (3:0).

"Штутгарт": Цилер, Бек, Инсуа, Баумгартль, Павар, Бурнич (Гргич, 85), Аколо (Аилтон, 73), Аскасибар, Озджан, Гинчек (Теродде, 67), Асано.

"Фрайбург": Шволов, Гюнтер, Штенцель, Чаглар Сеюнджю, Кох, Шустер, Терраццино (Кат, 46), Франц, Хефлер, Хаберер (Петерсен, 75), Нидерлехнер (Кент, 46).

Предупреждения: Бурнич, 15. Аскасибар, 53. Бек, 80.

Удаление: Чаглар Сеюнджю (Фрайбург), 12.

Судья: Штилер.

29 октября. Штутгарт. Стадион "Mercedes-Benz-Arena".